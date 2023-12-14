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09:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Два пункта пропуска открылись на российско-финской границе

Финляндия в полночь 14 декабря открыла два контрольно-пропускных пункта (КПП) на границе с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД страны.

Источник: РИА "Новости"

Уточняется, что речь идет о КПП Ваалимаа (со стороны России — Торфяновка) и Ниирала (со стороны России — Вяртсиля). Первый будет работать круглосуточно, а второй — ежедневно с 08:00 до 20:00. Известно, что другие пограничные пункты остаются закрытыми.

Кабмин Финляндии заявил об открытии двух КПП на границе с Россией 12 декабря. Решение вступило в силу в ночь на 14 декабря. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов выразил мнение, что ситуация с закрытием и открытием Финляндией КПП на наземной границе с Россией выглядит абсурдно.

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