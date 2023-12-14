Байден обвинил Израиль в неизбирательных бомбардировках

«Я думаю, что он должен измениться, и (…) это правительство в Израиле очень затрудняет его шаг», — сказал американский политик. Он также добавил, что правительство Нетаньяху — самое консервативное в истории Израиля.
Необычно резкие комментарии стали самым ярким свидетельством растущего недовольства США военными действиями Израиля, говорится в статье. Они прозвучали после того, как голосование на Генеральной Ассамблее ООН отметило растущую дипломатическую изоляцию Израиля: всего восемь стран присоединились к Израилю и США, выступив против предложения о гуманитарном прекращении огня в Газе, в то время как 153 страны проголосовали за.
Ранее в США рассказали о поставках авиабомб Израилю. Уточняется, что Израиль получил около 3000 авиабомб JDAM с 7 октября.