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09:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Байден обвинил Израиль в неизбирательных бомбардировках

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводит «неизбирательные бомбардировки» в секторе Газа. С таким обвинением выступил президент США Джо Байден. Он призвал израильского политика сменить тактику, пишет Financial Times.

Источник: Reuters

«Я думаю, что он должен измениться, и (…) это правительство в Израиле очень затрудняет его шаг», — сказал американский политик. Он также добавил, что правительство Нетаньяху — самое консервативное в истории Израиля.

Необычно резкие комментарии стали самым ярким свидетельством растущего недовольства США военными действиями Израиля, говорится в статье. Они прозвучали после того, как голосование на Генеральной Ассамблее ООН отметило растущую дипломатическую изоляцию Израиля: всего восемь стран присоединились к Израилю и США, выступив против предложения о гуманитарном прекращении огня в Газе, в то время как 153 страны проголосовали за.

Ранее в США рассказали о поставках авиабомб Израилю. Уточняется, что Израиль получил около 3000 авиабомб JDAM с 7 октября.

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