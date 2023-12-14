11:20 (мск), источник: РИА "Воронеж"
В Воронежской области появится новая награда — почетный знак «Святитель Митрофан Воронежский»
Его будут вручать ежегодно трем выдающимся жителям.
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Систему наград региона дополнят почетным знаком «Святитель Митрофан Воронежский». Правительство области уже подготовило проект соответствующего закона. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем telegram-канале в четверг, 14 декабря.
— Продолжаем укреплять память о великих делах первого епископа Воронежского святителя Митрофана. Нам и сейчас невероятно важно иметь в обществе тех, кто посвящает свою жизнь служению другим. Их добрые дела помогают консолидации общества и вдохновляют других, — отметил Александр Гусев.
Он добавил, что почетный знак будут получать граждане за выдающуюся духовно-нравственную, патриотическую позицию.
— Им наградят тех, кто принимает активное участие в общественной деятельности, в научно-образовательной, культурно-просветительской и других областях, направленных на поддержание и укрепление традиционных ценностей. Конечно, отметим и тех, кто повышает патриотизм общества и популяризирует общечеловеческие гуманистические ценности, — объяснил губернатор.
Почетный знак будет вручаться ежегодно трем жителям региона. К награде положено единовременное денежное вознаграждение в размере 100 тыс. рублей.
Ранее РИА «Воронеж» рассказывало о показе фильма «Завещание святителя Митрофана Воронежского». Зрители смогли больше узнать о святителе — его семье, служении, участии в исторических событиях страны, устройстве христианской жизни во вверенной ему непростой Воронежской епархии.