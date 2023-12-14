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10:09 (мск), источник: ИА Башинформ

Парламентарии Башкирии приняли бюджет республики на 2024 год и перспективу

Сегодня депутаты Госсобрания — Курултая Башкортостана на пленарном заседании парламента приняли закон «О бюджете Республики Башкортостан на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

Источник: Башинформ

Законопроект о бюджете скорректирован с ростом на 1,9 млрд рублей как в доходной, так и в расходной части. В планах по доходам учтено изменение прогнозируемой динамики поступлений по отдельным видам налогов.

План по поступлениям акцизов в 2024 году пересмотрен с ростом на 1,5 млрд рублей, по НДФЛ — на 2 млрд рублей. В то же время прогноз по налогу на прибыль организаций в 2024 году уточнен с уменьшением на 2,8 млрд рублей.

Скорректированы данные по безвозмездным поступлениям из федерального бюджета.

«Общий объем безвозмездных поступлений в 2024 году оценивается суммой более 71 млрд рублей, что на 400 млн превышает первоначальный прогноз. Общая динамика положительная: по многим позициям республика смогла отстоять свои позиции и мы получим значительный объем трансфертов — несколько больше, чем планировали изначально», — отметила на пленарном заседании Госсобрания заместитель премьер-министра правительства — министр финансов Лира Игтисамова.

Увеличены субсидии на программы развития жилищного строительства, ремонт дорог, модернизацию школ. Предусмотрены и новые виды субсидий, в том числе на поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса, на создание системы ухода за пожилыми гражданами и инвалидами, на развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей, создание и реконструкцию объектов массового спорта.

Законом о бюджете доходы Башкирии на 2024 год спрогнозированы в сумме 290,9 млрд рублей, расходы — 300,9 млрд рублей. Дефицит в размере 10 млрд рублей обеспечен источниками покрытия в полном объеме.

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