Парламентарии Башкирии приняли бюджет республики на 2024 год и перспективу

Законопроект о бюджете скорректирован с ростом на 1,9 млрд рублей как в доходной, так и в расходной части. В планах по доходам учтено изменение прогнозируемой динамики поступлений по отдельным видам налогов.
План по поступлениям акцизов в 2024 году пересмотрен с ростом на 1,5 млрд рублей, по НДФЛ — на 2 млрд рублей. В то же время прогноз по налогу на прибыль организаций в 2024 году уточнен с уменьшением на 2,8 млрд рублей.
Скорректированы данные по безвозмездным поступлениям из федерального бюджета.
«Общий объем безвозмездных поступлений в 2024 году оценивается суммой более 71 млрд рублей, что на 400 млн превышает первоначальный прогноз. Общая динамика положительная: по многим позициям республика смогла отстоять свои позиции и мы получим значительный объем трансфертов — несколько больше, чем планировали изначально», — отметила на пленарном заседании Госсобрания заместитель премьер-министра правительства — министр финансов Лира Игтисамова.
Увеличены субсидии на программы развития жилищного строительства, ремонт дорог, модернизацию школ. Предусмотрены и новые виды субсидий, в том числе на поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса, на создание системы ухода за пожилыми гражданами и инвалидами, на развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей, создание и реконструкцию объектов массового спорта.
Законом о бюджете доходы Башкирии на 2024 год спрогнозированы в сумме 290,9 млрд рублей, расходы — 300,9 млрд рублей. Дефицит в размере 10 млрд рублей обеспечен источниками покрытия в полном объеме.