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10:16 (мск), источник: Клопс.ru

Калининградцы смогут проголосовать на президентских выборах не по прописке

Заявление надо подать с 29 января по 11 марта.

Источник: РИА "Новости"

На предстоящих выборах президента РФ можно будет заранее выбрать удобный участок для голосования с помощью сервиса «Мобильный избиратель». Об этом рассказала председатель избирательной комиссии Калининградской области Инесса Винярская на пресс-конференции в среду, 13 декабря.

«Будет применяться уже традиционная система для региональных и федеральных выборов “Мобильный избиратель” — это голосование избирателей не по месту своей регистрации, а по месту фактического нахождения», — рассказала Винярская.

Озаботиться выбором подходящего участка стоит заранее. Для этого с 29 января по 11 марта нужно подать заявление одним из трёх способов:

на портале госуслуг (раздел «Выборы»);в МФЦ;обратившись в участковую комиссию лично.

«Гражданину достаточно просто будет сказать адрес, где он будет находиться, и любой из операторов пункта приёма заявлений поможет подобрать ближайший избирательный участок», — пояснила глава регионального избиркома.

Выборы президента РФ будут проходить с 15 по 17 марта 2024 года.

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