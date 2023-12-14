10:30 (мск), источник: АиФ Омск
Омские журналисты отправились на пресс-конференцию Владимира Путина
14 декабря президент России Владимир Путин проведет прямую линию и пресс-конференцию.
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Омские журналисты отправились в Москву, чтобы принять участие в прямой линии президента Владимира Путина, которая в этом году совмещена с пресс-конференцией. Вопросы президенту смогут задать и журналисты и другие жители страны.
Конференцию также посетят омские журналисты. Среди них корреспондент Елена Беляева от ВЕСТИ. ОМСК, представитель редакции «Вечернего Омска» Юлия Филоненко, сотрудники «12 Канала».