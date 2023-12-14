Главное
Спецоперация на Украине
10:30 (мск), источник: АиФ Омск

Омские журналисты отправились на пресс-конференцию Владимира Путина

14 декабря президент России Владимир Путин проведет прямую линию и пресс-конференцию.

Источник: Аргументы и факты

Омские журналисты отправились в Москву, чтобы принять участие в прямой линии президента Владимира Путина, которая в этом году совмещена с пресс-конференцией. Вопросы президенту смогут задать и журналисты и другие жители страны.

Конференцию также посетят омские журналисты. Среди них корреспондент Елена Беляева от ВЕСТИ. ОМСК, представитель редакции «Вечернего Омска» Юлия Филоненко, сотрудники «12 Канала».

Во время загрузки произошла ошибка.
 «Немцы мне руки не подали». Бобслеистка Сергеева – о допинге и успехе
Ищите женщину? В Красноярском крае муж убил жену из-за ее вспышек ревности
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Путин Владимир