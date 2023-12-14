Лукашенко: к нам забрасывают не просто шпионов, а уже агентов-террористов

«Мы видим активность зарубежных спецслужб на нашей территории. Формы их работы приобретают все более агрессивный характер. К нам забрасывают не просто шпионов, а уже агентов-террористов, — сказал глава государства. — Пытаются создать экстремистские ячейки, формируют некие полки из наших беглых, привлекают наемников».
Александр Лукашенко подчеркнул, что отнюдь не сгущает краски, а наоборот, не может всего открыто сказать в этом вопросе: «Вы меня понимаете. Мы с Российской Федерацией, наверное, уже десятка два задержали групп террористов, которые стремятся прежде всего к террористическим операциям на территории России и Беларуси».
Свидетельство тому — резонансные акции в Мачулищах (когда пытались совершить нападение на военный аэродром и уничтожить российскую технику), Гродно, попытки подрыва железной дороги в разных регионах страны. «Для чего это делается, пояснять вам не надо», — заметил Александр Лукашенко.
«Мы видим очень серьезную активность на территории Беларуси. Понятно, что этот “санитарный кордон” — на тысячу километров окно получилось. Балкон, окно — кто как называет. Понятно, что будут постоянно его стремиться обрезать, чтобы выйти туда через Смоленск, как всегда, к Москве. Откровенно говорю: этого позволить мы не можем и будем всячески со своими союзниками придерживаться этой линии», — добавил белорусский лидер.