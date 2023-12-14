Санду изъявила желание реинтегрировать Приднестровье до вступления в ЕС

Еще недавно Санду заявляла, что не исключает возможную интеграцию в ЕС только правобережья страны, без Приднестровья. Она выражала мнение, что конфликт можно будет урегулировать после вступления в Евросоюз.
«Мы хотим иметь возможность реинтегрировать страну мирным путем, прежде чем вступить в ЕС. Власти теперь стремились в первую очередь к сохранению мира, именно это мы и продолжим делать, чтобы не допустить дестабилизации, которая создала бы угрозу безопасности Молдавии», — заявила Санду в эфире телеканала Vocea Basarabiei.
По ее словам, власти делают все возможное, чтобы помочь жителям левобережья. В процессе реинтеграции они намерены учитывать и интересы жителей Приднестровья. «Это то, чего мы хотим, но все зависит не только от нас. В зависимости от ситуации или при менее оптимистичном сценарии существует также возможность вступления в ЕС в два этапа», — признала Санду.
Главы государств и правительств ЕС будут обсуждать формальное решение о начале переговорного процесса о вступлении Украины и Молдавии в ЕС на саммите сообщества в Брюсселе 14—15 декабря. Решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.