Лукашенко: одна из основных задач разведок НАТО — дезинтеграция бывшего СССР

«Как мне докладывают, может быть, у вас другая информация, одна из основных задач разведсообщества НАТО и их союзников — дезинтеграция постсоветского пространства. Они хотят сначала вбить клин в наши с вами многовековые добрососедские отношения, а затем натравить друг на друга», — отметил Лукашенко.
Кроме того, белорусский лидер дал оценку деятельности ряда международных структур.
«Полностью деградировали иные международные структуры — от ОБСЕ и Организации по запрещению химического орудия до Международной организации Красного Креста», — считает Лукашенко.
По его словам, эти структуры превратились в площадки для демагогии, обслуживания и реализации интересов глобальных игроков.
«Докатились до абсурда. Европейский фонд мира выделяет средства на войну на Украине», — обратил внимание президент.
Белорусский лидер отметил, что сейчас мир погружен в «хаос с непредсказуемыми последствиями», из-за чего нащупать хотя бы хрупкое равновесие пока что не представляется возможным.