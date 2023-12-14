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13:37 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Лукашенко: одна из основных задач разведок НАТО — дезинтеграция бывшего СССР

МИНСК, 14 дек — Sputnik. Необходимо упредить западных оппонентов и не допустить реализации тех сценариев, которые они пытаются навязать, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с главами органов безопасности и разведывательных служб государств — участников СНГ.

Источник: Sputnik.by

«Как мне докладывают, может быть, у вас другая информация, одна из основных задач разведсообщества НАТО и их союзников — дезинтеграция постсоветского пространства. Они хотят сначала вбить клин в наши с вами многовековые добрососедские отношения, а затем натравить друг на друга», — отметил Лукашенко.

Кроме того, белорусский лидер дал оценку деятельности ряда международных структур.

«Полностью деградировали иные международные структуры — от ОБСЕ и Организации по запрещению химического орудия до Международной организации Красного Креста», — считает Лукашенко.

По его словам, эти структуры превратились в площадки для демагогии, обслуживания и реализации интересов глобальных игроков.

«Докатились до абсурда. Европейский фонд мира выделяет средства на войну на Украине», — обратил внимание президент.

Белорусский лидер отметил, что сейчас мир погружен в «хаос с непредсказуемыми последствиями», из-за чего нащупать хотя бы хрупкое равновесие пока что не представляется возможным.

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