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12:23 (мск), источник: Ura.ru

Пермский губернатор Махонин встретился с дольщиками, обращавшимися к Путину

Губернатор Пермского края встретился с участниками долевого строительства дом на улице Декабристов, 97 в Перми. Пермяки уже 15 лет ждут, когда завершится постройка здания, в которое они вложили свои деньги. Недавно дольщики записали обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помочь. На встрече глава края предложил выплатить компенсации за квартиры вместо того, чтобы ждать достройки здания. Об этом сообщает сайт администрации губернатора и правительства Пермского края.

«Понимаем, что люди уже устали ждать свои квартиры, а смена подрядчика — длительный процесс. Поэтому предлагаем не достраивать дом, а выплатить компенсации за квартиры. Направили в Фонд предложение о смене способа восстановления прав дольщиков, ждем решения. Вопрос держу на контроле», — сообщает сайт со ссылкой на слова губернатора. Выплаты могут сделать за счет краевых компенсационных средств.

Махонин добавил, что достройка дома сорвана из-за того, что подрядчик не справляется со своими обязательствами. С ним планируют расторгнуть контракт и нанять нового. Дольщики отметили, что диалог с губернатором получился продуктивным и конструктивным.

154 участников долевого строительства 22-этажного дома ждут окончания возведения здания еще с 2010 года. Стройку остановили на 19-м этаже три года спустя, когда компанию «Солдес строй», ответственную за объект, признали банкротом. В 2022 году федеральный Фонд развития территорий заключил контракт на достройку этого дома до февраля 2024 года. После того как работы были сорваны, дольщики записали видеообращение к главе государства.

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