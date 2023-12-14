12:23 (мск), источник: Ura.ru
Пермский губернатор Махонин встретился с дольщиками, обращавшимися к Путину
Губернатор Пермского края встретился с участниками долевого строительства дом на улице Декабристов, 97 в Перми. Пермяки уже 15 лет ждут, когда завершится постройка здания, в которое они вложили свои деньги. Недавно дольщики записали обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помочь. На встрече глава края предложил выплатить компенсации за квартиры вместо того, чтобы ждать достройки здания. Об этом сообщает сайт администрации губернатора и правительства Пермского края.