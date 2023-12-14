12:21 (мск), источник: Комсомольская правда
В Воронеже жители шести СНТ пожаловались Путину на отсутствие дороги
К людям не может приехать «скорая» и мусоровоз, а до остановки приходится ходить через лес.
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Воронежцы попросили у Путина дорогу. Жители шести СНТ в Железнодорожном районе (около 2000 человек) обратились к президенту на видео, рассказав о проблеме. Городские власти не могут сделать в их район дорогу. В итоге жителям, среди которых много людей в возрасте, приходится идти до остановки шесть километров через лес, поскольку рейсовый маршрут отменили. На вызовы не может добраться «скорая», не вывозят мусор коммунальщики, из-за чего происходит захламление зеленых насаждений.
Воронежцы рассказали, что постоянно собирают помощь бойцам СВО, поддерживая российских военных. А сейчас сами вынуждены просить помощи у президента, потому что обращения к чиновникам результата не дали. Дорога нужна протяженностью всего шесть километров.
Причиной отсутствия дороги стал проходящий в этом месте магистральный газопровод. Как отметили в управлении дорожного хозяйства Воронежа, он является опасным производственным объектом 1-й категории, поэтому там запрещено строительство различных строений и сооружений.
— Рассматривались несколько вариантов строительства подъездной дороги к СНТ: за пределами городского округа (по территории Новоусманского района) и в пределах Воронежа. Так, на будущий год в бюджете города предусмотрены средства на проектирование строительства участка автодороги к СНТ. Его возможная трассировка в настоящее время обсуждается, — сообщили в мэрии Воронежа. — В качестве оказания содействия комбинатом благоустройства Железнодорожного района по мере необходимости, а также по заявкам председателей садоводческих товариществ, выполняются работы по грейдированию.