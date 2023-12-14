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Итоги года с президентом
12:54 (мск), источник: RT на русском

Путин назвал конфликт с Украиной похожим на гражданскую войну между братьями

Российский президент Владимир Путин назвал конфликт России с Украиной похожим на гражданскую войну между братьями.

Источник: AFP 2023

По его словам, в основе своей русские и украинцы являются единым народом.

«И то, что сейчас происходит, — это огромная трагедия, похожая на гражданскую войну между братьями, когда братья оказались по разные стороны», — подчеркнул президент, подводя итоги года.

Он также отметил, что после 2014 года стало ясно, что России не позволят выстроить нормальные отношения с Украиной.

Также Путин заявил, что с начала украинского контрнаступления Вооружённые силы России уничтожили 747 танков украинской армии и почти 2,3 тыс. бронемашин.

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Источник трансляции: ТАСС
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