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Итоги года с президентом
13:08 (мск), источник: Сиб.фм

Путин ответил на вопрос участника СВО из Новосибирской области

Сейчас идет прямая линия с президентом под названием «Итоги года с Владимиром Путином».

Источник: AP 2023

В ходе конференции с президентом свой вопрос задал боец, находящийся в зоне специальной военной операции (СВО), из Искитима (Новосибирская область).

Боец СВО спросил у Владимира Путина, создадут ли в России патриотические центры для воспитания молодежи. Президент ответил:

«Мы уже начинаем это делать. Свыше 1000 отслуживших бойцов, работают в школах и с детскими коллективами. Одно дело прочитать в книжках, другое — передать на личном примере. Кто может сделать это лучше, чем вы?».

Ранее Сиб.фм сообщал, что президент России высказался о второй волне мобилизации.

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