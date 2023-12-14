Лидер крайне правых в Нидерландах выступил против оказания военной помощи Украине

«Мы считаем, что не должны оказывать военную помощь Украине, пока мы не можем защищать нашу собственную страну», — приводит его слова агентство Bloomberg.
Потенциальные партнеры ПС по правящей коалиции, партии «Новый общественный договор» и «Фермерско-гражданское движение», также выразили сомнения в необходимости оказания дополнительной финансовой помощи Украине и поставили под вопрос необходимость членства этой страны в ЕС.
При Марке Рютте, в настоящее время являющемся исполняющим обязанности премьер-министра до формирования новой правящей коалиции, Нидерланды являлись одними из самых активных сторонников оказания помощи Украине. В бюджете королевства на эти цели на 2024 год заложено более €2 млрд. Кроме того, Нидерланды, Дания и несколько других западных стран принимают активное участие в подготовке украинских летчиков и впоследствии планируют передать Киеву некоторое количество истребителей F-16.
Однако, как отмечают эксперты, ситуация может кардинально поменяться с приходом к власти новой коалиции, переговоры о формировании которой ведутся сейчас. Партия свободы, возглавляющая процесс, в своей избирательной программе выступает против отправки на Украину денег и вооружений, в частности истребителей F-16.