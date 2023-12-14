13:29 (мск), источник: АиФ Самара
Владимир Путин: «Проблема с Волгой есть, будем ее решать»
Во время прямой линии Президенту России Владимиру Путину был задан вопрос о состоянии Волги.
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Вопрос Владимиру Путину задала журналистка из Татарстана.
«В этом году мы столкнулись с проблемой обмеления Куйбышевского водохранилища. Будет ли решаться эта проблема», — спросил представитель издания.
Владимир Путин сообщил, что проблема с состоянием Волги действительно есть и её решением занимается правительство.
«Есть конфликт интересов между энергетиками и другими водопользователями в низовьях Волги. Энергетики хотят держать высокий уровень воды в водохранилищах, а водопользователи в низовьях Волги хотят обратного. Эта проблема известна и Правительство России работает над её решением».