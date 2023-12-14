Дольщики ЖК «Новая Заря» обратились на прямую линию с президентом РФ

Дольщики «Новой Зари» просят президента обратить внимание на их проблему, которая не решается 20 лет. Региональные власти решили не достраивать объект, а выплатить компенсации дольщикам, однако, как сообщает инициативная группа, дольщикам «первой волны» отказывают в получении компенсаций. Дело в том, что выплаты получат только пострадавшие от действий ООО «Прогресс-Н», одного из застройщиков ЖК. Компания находится в процедуре банкротства с мая 2022 года.
В понедельник, 11 декабря, обманутые дольщики устроили очередную акцию, на которой они сообщили о бездействии местных властей. Вчера, 13 декабря, первый заместитель председателя комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Госдумы Владимир Кошелев обратился к прокурору Самарской области Сергею Берижицкому с просьбой отреагировать на бездействие местных властей при работе с обманутыми дольщиками. В частности, в запросе политика указывается на необходимость проведения проверки на предмет исполнения возложенных на министерство строительства Самарской области полномочий по формированию списка всех участников долевого строительства проблемного объекта «Новая Заря», чьи права требования должны быть удовлетворены как за счет средств ППК «Фонд развития территорий», так и путем применения региональных механизмов.
Как рассказала «Ъ-Волга» лидер инициативной группы обманутых дольщиков «Новой Зари» Ирина Дугова, «все больше дольщиков первой волны получают официальные отказы по выдуманному признаку и это не даёт возможность подать на выплаты».
Сабрина Самедова.