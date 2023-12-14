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14:17 (мск), новости Казахстана, источник: Baigenews

Токаев поздравил президента Азербайджана

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Источник: Baigenews

Касым-Жомарт Токаев поздравил Ильхама Алиева с впечатляющим успехом — избранием Азербайджана страной проведения 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата в 2024 году.

«Это решение является ярким свидетельством высокого авторитета Вашей страны на международной арене, признания эффективной и прогрессивной политики Азербайджана и его приверженности высоким целям глобальной климатической повестки. Убежден, организация этого масштабного форума в прекрасном Баку внесет весомый вклад в продвижение Целей устойчивого развития, будет способствовать решению наиболее актуальных задач современности, привлечет внимание мировой общественности к экологическим вопросам и регионального характера», — говорится в телеграмме.

Глава государства заверил своего азербайджанского коллегу, что Казахстан готов оказать всестороннее содействие и принять самое активное участие для успешного и результативного проведения СОР29.

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