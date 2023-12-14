14:17 (мск), новости Казахстана, источник: Baigenews
Токаев поздравил президента Азербайджана
Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
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Касым-Жомарт Токаев поздравил Ильхама Алиева с впечатляющим успехом — избранием Азербайджана страной проведения 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата в 2024 году.
Глава государства заверил своего азербайджанского коллегу, что Казахстан готов оказать всестороннее содействие и принять самое активное участие для успешного и результативного проведения СОР29.