13:21 (мск), источник: Daily Storm
Путин призвал повысить подъемные для врачей и фельдшеров в новых регионах
Также нужно льготную ипотеку в новых регионах, которая составляет 2%, распространить на вторичный рынок, считает президент.
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Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии обратил внимание на стимуляции в новых регионах медицинских работников. Им, по мнению Путина, надо повысить подъемные по программе «Земский доктор». Для врачей — до двух миллионов рублей, для фельдшеров — до миллиона, уточнил российский лидер.
«Нужно, может быть, так же как на Дальнем Востоке, повысить первоначальные подъемные для земского доктора до двух миллионов рублей, а для фельдшеров — до одного миллиона рублей. И это будет, мне кажется, хорошим стимулом. Я обязательно с правительством это проговорю. Бюджет принят, но тем не менее мы можем подумать и сформулировать эти решения на ближайшие перспективы», — отметил президент.
При этом Путин обратил внимание, что в новых регионах действует программа льготной ипотеки под 2%. Однако проблема заключается в том, что подобная льгота действует лишь на новое жилье, указал глава государства.
Он добавил, что в новых регионах «нового жилья там строится пока, мягко говоря, немного». «Поэтому надо бы, так же, как на Дальнем Востоке, распространить это на вторичный рынок. Вот что надо сделать, и тогда это будет работать быстро. Прямо сейчас начнется работа», — пообещал Путин.