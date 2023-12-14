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13:35 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Нижегородцы попросили президента Путина перевести время вперед

Обращение пришло на прямую линию главы государства.

Жители Нижегородской области обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой перевести время на 2 часа вперед. Пожелание было отправлено на прямую линию главы государства, которая проходит 14 декабря.

«Переведите, пожалуйста, время вперед на 2 часа, как было раньше, до Медведева! Неудобно жить в темноте!», — написали нижегородцы в сообщении.

Напомним, петиция за перевод Нижегородской области на час вперед из часового пояса UTC+3 в часовой пояс UTC+4 появилась еще в 2020 году.

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