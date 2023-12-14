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15:22 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Лукашенко: между Зеленским и военными жесточайший конфликт

МИНСК, 14 дек — Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что сегодня видит серьезный конфликт между украинским лидером Владимиром Зеленским и ВСУ.

Источник: Sputnik.by

«Сегодня жесточайший конфликт между президентом Зеленским и военными», — заявил Лукашенко в Минске во время встречи с руководителями спецслужб СНГ.

При этом он напомнил, что ранее не раз прогнозировал: придет время, и военные составят оппозицию президенту Украины.

«Нужно поднять мои заявления полугодовой давности и показать. Я говорил, что военные будут самой серьезной оппозиций Зеленскому. А никто не верил», — отметил Лукашенко.

Такую ситуацию глава государства объяснил тем, что военные своими глазами видят последствия проводимой Киевом политики.

«Они погибают каждый день на фронте. До женщин дошло: хватают на улице, автомат ржавый — иди воюй», — заявил Лукашенко, отметив, что ситуация усугубляется проблемой военнопленных.

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