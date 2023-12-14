Лукашенко: между Зеленским и военными жесточайший конфликт

«Сегодня жесточайший конфликт между президентом Зеленским и военными», — заявил Лукашенко в Минске во время встречи с руководителями спецслужб СНГ.
При этом он напомнил, что ранее не раз прогнозировал: придет время, и военные составят оппозицию президенту Украины.
«Нужно поднять мои заявления полугодовой давности и показать. Я говорил, что военные будут самой серьезной оппозиций Зеленскому. А никто не верил», — отметил Лукашенко.
Такую ситуацию глава государства объяснил тем, что военные своими глазами видят последствия проводимой Киевом политики.
«Они погибают каждый день на фронте. До женщин дошло: хватают на улице, автомат ржавый — иди воюй», — заявил Лукашенко, отметив, что ситуация усугубляется проблемой военнопленных.