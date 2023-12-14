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13:42 (мск), источник: МК.RU Крым

Путин заявил о снижении уровня безработицы в Крыму

Безработица в России впервые в истории снизилась до 2,9%.

Источник: МК.RU Крым

Об этом заявил президент России Владимир Путин, пишет «Крымская газета». По его словам, ранее в истории России подобных прецедентов не было.

Как сообщали в Минтруда Крыма, в августе 2023 года уровень безработицы на полуострове составил 3,2%. Так, помочь с поиском работы ведомство просило 2108 граждан, что меньше, чем годом ранее.

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