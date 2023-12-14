13:44 (мск), источник: RT на русском
Путин заявил о необходимости решения вопроса создания палестинского государства
Российский президент Владимир Путин заявил о необходимости решения вопроса создания палестинского государства.
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«Мы так же, как и Турция, исходим из того, что должны быть все-таки имплементированные решения ООН по поводу создания палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме», — сказал Путин.
Президент России отметил, что это чрезвычайно важно.
По его словам, необходимо создать фундаментальные основы для урегулирования палестино-израильского конфликта.
Также Путин отметил лидирующую роль президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в вопросе восстановления ситуации в секторе Газа.
«Он, безусловно, один из лидеров международного сообщества, который обращает внимание на эту трагедию и делает все, для того чтобы ситуация была изменена в лучшую сторону, для того чтобы были созданы условия для долгосрочного мира», — сказал российский президент.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предоставление палестинцам права основать собственное государство — обязательное условие для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.