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13:44 (мск), источник: RT на русском

Путин заявил о необходимости решения вопроса создания палестинского государства

Российский президент Владимир Путин заявил о необходимости решения вопроса создания палестинского государства.

Источник: РИА "Новости"

«Мы так же, как и Турция, исходим из того, что должны быть все-таки имплементированные решения ООН по поводу создания палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме», — сказал Путин.

Президент России отметил, что это чрезвычайно важно.

По его словам, необходимо создать фундаментальные основы для урегулирования палестино-израильского конфликта.

Также Путин отметил лидирующую роль президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в вопросе восстановления ситуации в секторе Газа.

«Он, безусловно, один из лидеров международного сообщества, который обращает внимание на эту трагедию и делает все, для того чтобы ситуация была изменена в лучшую сторону, для того чтобы были созданы условия для долгосрочного мира», — сказал российский президент.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предоставление палестинцам права основать собственное государство — обязательное условие для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.

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Источник трансляции: ТАСС
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