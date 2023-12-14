14:00 (мск), источник: Om1.ru
Путин попросил контакты омского штурмовика, задавшего вопрос про «глушилки»
Президент пообещал разобраться в вопросе.
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Сегодня, 14 декабря, во время итоговой пресс-конференции Владимиру Путину задали вопрос от раненого штурмовика из Омской области.
Омич попросил «обеспечить бойцов “глушилками” системы РЭБ».
В ответ президент России попросил контакты омского бойца и заявил, что поможет. Также он отметил, что фонд поддержки бойцов СВО работает хорошо.