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14:00 (мск), источник: Om1.ru

Путин попросил контакты омского штурмовика, задавшего вопрос про «глушилки»

Президент пообещал разобраться в вопросе.

Сегодня, 14 декабря, во время итоговой пресс-конференции Владимиру Путину задали вопрос от раненого штурмовика из Омской области.

Омич попросил «обеспечить бойцов “глушилками” системы РЭБ».

В ответ президент России попросил контакты омского бойца и заявил, что поможет. Также он отметил, что фонд поддержки бойцов СВО работает хорошо.

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