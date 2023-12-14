14:04 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону
Путин рассказал о планах по высокоскоростной магистрали в донской регион
По его словам, пассажирские потоки растут.
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Первый этап высокоскоростной магистрали в России свяжет Москву и Санкт-Петербург. Об этом в ходе большой пресс-конференции в четверг, 14 декабря, рассказал президент РФ Владимир Путин.
«Потом возможно развитие на юг, мы думаем об этом», — пояснил глава государства. Он назвал Краснодарский край, Ростовскую область, Ставропольский край и Республику Крым в качестве регионов, куда может прийти ВСМ.
Надо создать эффективную структуру, которая бы этим занималась и сделала бы модель развития. Правительство и инициаторы процесса думают об этом и предлагают решения.
Президент РФ подчеркнул, что пассажирские потоки в стране увеличиваются.