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17:29 (мск), источник: АиФ Волгоград

Проблему обмеления Волги признал на пресс-конференции Путин

Ситуация связана с тем, что энергетики заинтересованы в высоком уровне объема электроэнергии, а жители регионов — в сохранении реки.

Источник: АиФ

Конфликтом интересов энергетиков и прочих водопользователей объяснил глава государства Владимир Путин в ходе пресс-конференции 14 декабря. По его словам, правительство продолжает работу в этом направлении и не бросит ее «на самотек в прямом и переносном смысле».

Президент выразил надежду, что Россия не потеряет великую реку. Хотя проблема, несомненно, есть. Ситуация связана с тем, что энергетики заинтересованы в высоком уровне объема электроэнергии в то время как жителей регионов, расположенных на берегах Волги, волнует состояние самой реки.

В настоящее время, по словам жителей Саратовской области, здесь настолько пало воды, что можно увидеть суда, затонувшие много лет назад. Ранее журналисты «АиФ»-НП" выясняли, почему в волгоградских реках рекордно упал уровень воды.

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