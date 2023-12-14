17:29 (мск), источник: АиФ Волгоград
Проблему обмеления Волги признал на пресс-конференции Путин
Ситуация связана с тем, что энергетики заинтересованы в высоком уровне объема электроэнергии, а жители регионов — в сохранении реки.
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Конфликтом интересов энергетиков и прочих водопользователей объяснил глава государства Владимир Путин в ходе пресс-конференции 14 декабря. По его словам, правительство продолжает работу в этом направлении и не бросит ее «на самотек в прямом и переносном смысле».
Президент выразил надежду, что Россия не потеряет великую реку. Хотя проблема, несомненно, есть. Ситуация связана с тем, что энергетики заинтересованы в высоком уровне объема электроэнергии в то время как жителей регионов, расположенных на берегах Волги, волнует состояние самой реки.
В настоящее время, по словам жителей Саратовской области, здесь настолько пало воды, что можно увидеть суда, затонувшие много лет назад. Ранее журналисты «АиФ»-НП" выясняли, почему в волгоградских реках рекордно упал уровень воды.