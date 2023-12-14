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14:46 (мск), источник: Комсомольская правда

Яркий пример: Путин предложил регионам равняться на практики Дальнего Востока

Владимир Путин упомянул успешные дальневосточные практики по развитию медицины и льготному кредитованию.

В эти минуты вся страна смотрит прямой эфир с президентом РФ Владимиром Путиным. Журналисты и представители различных профессий, которым посчастливится задать вопрос, поднимают важные темы, касающиеся их регионов. Так во время беседы с врачом из Мелитополя Владимир Владимирович предложил использовать дальневосточные практики по развитию медицины и привлечению кадров, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

Проблема многих регионов — недостаток молодых специалистов, в том числе в такой важной сфере, как медицина. Президент отметил, что на Дальнем Востоке используют сильные методы для того, чтобы улучшить ситуацию и упомянул льготную ипотеку. «Дальневосточная ипотека» позволяет купить жилье в нашем регионе (а это, на минуточку, 40 процентов территории страны!) по ставке около 2% на весь период кредитования. Речь идет о молодых семьях, или родителях с детьми. А также работниках государственных или муниципальных медицинских и образовательных организаций с общим стажем в должности не менее пяти лет могут ей воспользоваться. Стоит отметить, что для данной категории граждан требования по возрасту и семейному положению применяться не будут.

Глава государства также добавил, что в новых регионах следует увеличить и подъемные по программе «Земский доктор» и «Земский фельдшер», успешно зарекомендовавших себя на Дальнем Востоке.

Программы поддержки работников медицины в сельской местности начали появляться еще в 2012 году. Стандартные условия по стране предполагают выплату в размере миллиона рублей врачам и 500 тысяч — другим работникам медицины, которые согласятся заключить пятилетний контракт на работу в сельских и отдаленных районах.

Однако на Дальнем Востоке (в том числе в Приморье и на Сахалине) финансовая поддержка выше: два миллиона рублей врачам, миллион — другим специалистам медицинской сферы. В 2023 году на выплаты «земским» докторам и фельдшерам предусмотрено около шести миллиардов рублей.

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