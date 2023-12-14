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14:48 (мск), источник: МК.RU Красноярск

Путин назвал рост цен на яйца в Красноярске «сбоем в работе правительства»

Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожавшие яйца в Красноярске и других регионах страны.

По его словам, это «сбой в работе правительства».

Рост цен в Красноярске и других регионах страны прокомментировал президент России Владимир Путин. По его словам, в стране пусть и немного, но выросли доходы населения, вырос спрос на «относительно дешевый белок». Но спрос обогнал объемы производства, которые не выросли.

«Я и сам яичницу люблю, в свое время мог десять яиц с утра навернуть. Я разговаривал с министром сельского хозяйства, спросил, что у него с яйцами? Он сказал — все отлично. Сожалею, приношу свои извинения на этот счет, это сбой в работе правительства», — так прокомментировал президент ситуацию с ростом цен на яйца.

Он также отметил, что не был расширен импорт, что также сказалось на росте цен.

Ранее сообщалось, что в Красноярске ограничили продажу яиц в одни руки в ряде сетей.

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