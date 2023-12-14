14:35 (мск), источник: Комсомольская правда
«Многие считают, что мы правы»: Путин ответил на философский вопрос петербуржца на Прямой линии
Петербуржец спросил Путина на Прямой линии о сторонниках России за границей.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Владимир Путин во время Прямой линии в четверг, 14 декабря, ответил на вопрос, поступивший из Петербурга. Задававший вопрос представился Ярославом.
— Вас очерняют на Западе, но что, если кто-то в немецком городке в будущем скажет: «Черт, а ведь Путин был прав!», — написал петербуржец президенту.
На это Путин ответил, что о России хорошо отзываются не только в немецких городах.
— Во многих городах Европы и США многие люди считают, что мы делаем все правильно, — сказал президент. — Мы не боимся бороться за национальные интересы, это поддерживается многими людьми. У нас огромное количество сторонников по защите традиционных ценностей, и их число увеличивается кратно, растет в геометрической прогрессии.
Следующий вопрос был на схожую тему: «Как переживаете стресс, если весь гнилой мир против вас?».
Президент ответил, что бороться со стрессом ему помогает чувство долга.
— Без пафоса могу сказать, за многие годы приучил себя к тому, что нужно стремиться к тому, чтобы выбирать самое главное и делать все для достижения целей, не обращая внимания на всякую шелуху. Конечно, нужно, чтобы поле зрения было широким, надо все понимать, анализировать, но надо уверенно идти к своей цели, — подытожил Владимир Путин.