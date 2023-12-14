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Итоги года с президентом
14:27 (мск), источник: РИА Новости

Путин назвал главный критерий при возобновлении работы закрытых аэропортов

Путин назвал безопасность критерием при возобновлении работы закрытых аэропортов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. При возобновлении работы закрытых аэропортов главный критерий — безопасность пассажиров, это касается и Краснодара, заявил президент России Владимир Путин.

Ранее пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила РИА Новости, что аэропорт Краснодара может возобновить работу после проведения тестового рейса 15 декабря.

«Что касается открытия аэропортов, здесь главный критерий — обеспечение безопасности пассажиров, абсолютный критерий при решении вопроса об открытии аэропортов. Это касается и аэропорта Краснодара. Хотя далеко от зоны боевых действий. Такое поручение министерство обороны имеет — постоянно анализировать и в конечном итоге принять решение. Если они сейчас к этому подходят, они мне доложат, и тогда будем действовать. Надо посмотреть еще раз, проанализировать».

сказал Путин, подводя итоги года

Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.

Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>.

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