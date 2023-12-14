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15:24 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md

В Молдове будет создан Фонд национальной культуры

КИШИНЕВ, 14 дек — Sputnik. Национальный фонд культуры будет создан в Молдове, соответствующий законопроект одобрило правительство. Речь идет о новом механизме финансовой поддержки искусства и творческой деятельности в частном секторе.

Источник: AP 2023
«Основная миссия фонда — финансирование проектов, которые поддерживают современное творчество и продвижение культурного наследия, а также продвигают понимание искусства и обеспечивают максимально широкий доступ общественности к культуре», — отметили в Министерстве культуры.

КИШИНЕВ, 14 дек — Sputnik. Способ финансирования из источников Фонда будет утверждаться правительством, а средства из него будут направляться на поддержку культурных и издательских проектов, разрабатываемых по шести направлениям:

  • инициативы НКО в сфере культуры;
  • издательская и переводческая деятельность;
  • журналы о культуре;
  • сфера искусства, исследования, включая непрерывное профессиональное образование в области культуры;
  • программы культурного развития на местах.

Источником формирования фонда на начальном этапе будет госбюджет. На сегодняшний день накоплены проекты, находящиеся в ведении Министерства культуры, общая сумма затрат н которые составляет 29,6 миллиона леев, включенных в проект закона о государственном бюджете на 2024 год. Фондом будет управлять Национальный центр художественного образования, который будет реорганизован.

«В своей новой форме Национальный центр художественного образования будет способствовать продвижению и консолидации передовой практики сотрудничества между гражданским обществом и органами государственной власти», — подчеркнул на заседании кабмина министр культуры Серджиу Продан.

Законопроект является частью национального плана действий по вступлению Молдовы в ЕС и является приоритетом Министерства культуры.

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