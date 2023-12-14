14:46 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород
Президент Путин объяснил отсутствие вакцины от кори
В Нижегородской области проблемы с поставками наблюдаются с конца августа.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Президент Владимир Путин во время прямой линии 14 декабря прокомментировал отсутствие трехкомпонентной вакцины против кори, паротита и краснухи, которая наблюдается в Нижегородской области и других регионах с конца лета.
Глава государства объяснил возникшие перебои с поставками техническим сбоем.
«Это связано, как ни странно, с яйцом, потому что сырьем для производства вакцины от кори является яйцо, нужно, чтобы его было в достаточном количестве и нужного качества. Просто своевременно это не было сделано. Я думаю, что это все будет решено в ближайшее время», — заявил президент, добавив, что всплеск происходит раз в четыре года, это связано с мигрантами и переселившимися гражданами Украины, у которых низкий уровень иммунизации от кори.
Напомним, в Нижегородской области трехвалентная вакцина ожидается не раньше первого квартала 2024 года.