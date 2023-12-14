14:51 (мск), источник: Volga News
Владимир Путин на прямой линии ответил на вопрос из Самарской области
Президент Владимир Путин в ходе прямой линии, проходящей в четверг, 14 декабря, ответил на вопрос из Самарской области.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
«В Самарской области вакцины от кори, краснухи и паротита нет больше четырех месяцев», — зачитал вопрос ведущий.
Глава государства пояснил, что проблема носит общефедеральный характер. Дело в том, что сырьем для производства вакцины против кори является куриное яйцо. Нужного качества и количества яйца сейчас в стране не хватает.
«Все решения приняты, и в ближайшее время проблема будет решена».
Он также привел данные о том, что раз в четыре года наблюдается всплеск заболеваемости корью. Наблюдающийся сейчас рост заболеваемости, по его словам, также связан с переездом в страну большого числа переселенцев с Украины, где работа по вакцинации не велась должным образом.