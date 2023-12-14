15:34 (мск), новости Казахстана, источник: Zakon.kz
Досаев рассказал Токаеву, как развивается Алматы
14 декабря 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял акима Алматы Ерболата Досаева, сообщает Zakon.kz.
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По данным Акорды, глава государства заслушал доклад о предварительных итогах социально-экономического развития Алматы за 11 месяцев 2023 года.
Ерболат Досаев доложил, что за указанный период краткосрочный экономический индикатор вырос на 13%:
Также аким заявил, что общий объем инвестиций в основной капитал увеличился на 20%. К примеру, частные инвестиции увеличились на 30,3% и достигли 1,4 трлн тенге.
По словам Досаева, всего с начала 2023 года в экономику города вложено 1,53 трлн тенге.
Кроме того, градоначальник добавил о том, что в Алматы ведется комплексная работа по развитию и экологизации общественного транспорта:
В продолжении он подробно остановился на теме развития дорожно-транспортной инфраструктуры. В городе построено 25 км новых дорог на 70 улицах, проведен средний ремонт 200 км дорог.
Также доложил о работе по модернизации социальной инфраструктуры:
Вместе с тем начала года трудоустроено 36,7 тысячи молодых людей категории NEET, из них 82% — на постоянные рабочие места. Запущены краткосрочные курсы обучения актуальным профессиям и цифровая платформа вакансий Jobfair365 и открыто 8 молодежных комьюнити-центров.
В заключении рассказал о том, что на особом контроле — исполнение поручения президента по озеленению города:
«Касым-Жомарт Токаев дал поручения по дальнейшей диверсификации экономики мегаполиса и привлечению инвестиций, усилению мер поддержки малого и среднего бизнеса, экологизации общественного транспорта и развитию транспортного каркаса Алматы».
Ранее стало известно, что Токаев направил телеграмму президенту Азербайджана. Он поздравил Ильхама Алиева с впечатляющим успехом — избранием Азербайджана страной проведения 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата в 2024 году.