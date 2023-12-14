14:53 (мск), источник: РИА Новости
Путин рассказал, почему Татарстан выбрали местом проведения саммита БРИКС
Путин: Татарстан выбрали местом проведения саммита БРИКС из-за хорошего развития.
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Выбор Казани для проведения в 2024 году встречи глав государств БРИКС неслучаен, Татарстан развивается хорошо и становится центром притяжения для всех, заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на соответствующий вопрос в ходе пресс-конференции, совмещенной с прямой линией.
Ранее Путин определил Казань местом проведения в 2024 году встречи глав государств БРИКС. Председателем оргкомитета по подготовке и обеспечению председательства РФ в объединении БРИКС назначен помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. Председателем республиканского оргкомитета стал глава Татарстана Рустам Минниханов.
«Это связано с тем, что Татарстан развивается хорошо, а Казань — один из наилучших примеров такого развития. Условия созданы хорошие. И прежний президент, и сегодняшний (глава региона — ред.) — (Рустам — ред.) Минниханнов — работают хорошо».
Путин отметил, что во время его приезда в республику и посещения домов он «порадовался» — «домами-то назвать нельзя, землянки, на самом деле» — это было в начале 2000-х годов, отметил президент.
«Мы зашли в дом, там чистенько, всё так прибрано хорошо. У меня до сих пор сохранилось это чувство уважения к людям, которые в таких скромных условиях жили и так всё содержали на таком уровне. Понимаете, уровень внутренней культуры народа. Не то, что поражает, но вызывает уважение», — поделился впечатлениями от той поездки Путин.
С этим связано и достаточно уверенное развитие Татарстана, добавил он. Казань провела ряд крупных международных мероприятий, спортивных и общеполитических, напомнил президент страны.
«Естественным образом становится центром притяжения — если вам больше нравится слово “хабом”, пожалуйста, но Татарстан — многонациональная, многоконфессиональная республика. Выстроены отношения между конфессиями должным образом, хороший пример, в принципе, для всей страны. С этим связан выбор Казани».
Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с «прямой линией».