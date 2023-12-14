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15:02 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Путин изучит ситуацию в здравоохранении Рефтинского

Президент России Владимир Путин разберётся с ситуацией в здравоохранении на территории посёлка Рефтинского Свердловской области.

Источник: РИА "Новости"

Об этом он заявил 14 декабря на прямой линии.

Видеовопрос главе государства задал сельчанин Егор Перминов. Он пожаловался на разруху в местной медицине, на разваливающиеся здания.

Путин пообещал изучить ситуацию. И подчеркнул, что в России действует программа оздоровления первичного звена здравоохранения. В рамках неё строятся ФАПы, закупаются машины.

«Она будет продлена. Но этого явно недостаточно. Мы будем продолжать программу по первичному звену здравоохранения, и особенно важно уделять особое внимание сельской местности», — сказал Владимир Путин.

По его словам, более половины средств программы идёт на сельскую местность. «А конкретный объект мы отработаем», — заверил Путин.

Напомним, 14 декабря президент России проводит прямую линию и пресс-конференцию. Он уже ответил на вопросы по поводу СВО, помощи участникам спецоперации, отношений с Евросоюзом и многие другие.

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