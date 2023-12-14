14:57 (мск), источник: РИА "Воронеж"
С воронежских пенсионеров больше не будут взимать комиссию при оплате услуг ЖКХ
О решении заявил Президент Владимир Путин.
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Пенсионеры больше не будут платить комиссию при оплате коммунальных услуг. О принятом решении сообщил Владимир Путин в ходе 20-й Прямой линии Президента в четверг, 14 декабря.
Глава государства также выразил надежду, что предстоящая индексация пенсий на 7,5% окажется не ниже инфляции. Он напомнил, что в декабре 2022-го года пенсии были проиндексированы более чем на 10%, а весной 2023-го — на 4%. Вместе с грядущим ростом на 7,5% увеличение пенсии россиян в общей сложности составит более 20%. При этом тарифы на услуги ЖКХ не поднимались с лета прошлого года и увеличатся только в июле 2024-го.
— Конечно, все нужно делать своевременно: и тарифы должны расти вовремя, мягко, и опережающими темпами должны увеличиваться доходы граждан. Напомню, что по закону действует правило, согласно которому семья имеет право на получение субсидии, если ее расходы на уплату ЖКХ превышают 22%. В некоторых регионах этот порог еще меньше. Такой возможностью воспользовались сотни тысяч людей в стране.
В 2023 году Прямая линия Президента объединена в единый формат с большой пресс-конференцией главы государства.