14:59 (мск), источник: Время
Президент РФ заявил об отмене комиссии при оплате ЖКХ для пенсионеров
Глава государства отвечает на вопросы в ходе большой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией.
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что оплата комиссии банку при оплате услуг ЖКХ — неправильно. Глава государства высказался об этом в ходе большой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, 14 декабря.
«Это неправильно, особенно если это касается пенсионеров. И решение только что принято, комиссия уплачиваться пенсионерами не будет», — прокомментировал Путин.
Ранее сообщалось, что средняя продолжительность жизни в России достигла 74 года.