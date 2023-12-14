15:06 (мск), источник: Комсомольская правда
Игорь Кобзев поддержал предложение президента о патриотическом воспитании
Губернатор рассказал о создании областного центра для работы с молодежью.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Губернатор Иркутской области прокомментировал пресс-конференцию Президента РФ Владимира Путина в отношении расширения работы по патриотическому воспитанию молодежи. Вопрос об этом главе государства задал военнослужащий.
— Самое лучшее воспитание — это личный пример.
— Время показало, что воспитание в духе патриотизма крайне важно, — отметил Игорь Кобзев. — Без этого нет будущего нашей страны. Сегодня в воспитательный процесс активно включаются участники спецоперации — наши Герои, наши защитники. Только они на собственном примере расскажут молодому поколению о настоящей любви к Родине.
Сейчас в Иркутской области работают такие организации, как «Юнармия», «Авангард», «Движение Первых», из областного бюджета выделяются средства на поддержку общественных объединений патриотической направленности. В январе следующего года министерство по молодежной политике региона начнет очередной прием заявок.
Проводятся встречи с ветеранами боевых действий, участниками СВО, военно-спортивные игры, создаются тематические школьные музеи, открываются «Парты героев», запущен просветительский патриотический проект «На всю оставшуюся жизнь» по сбору материалов о героях боевых действий.
— В начале этого года также приняли решение о создании регионального центра патриотического воспитания, — добавил Игорь Кобзев. — Он будет координировать работу всех общественных объединений патриотической направленности.