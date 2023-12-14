15:12 (мск), источник: АиФ Кубань
Путин оценил развитие транспортной инфраструктуры в Краснодарском крае
На прямой линии российский лидер рассказал о скоростной дороге на юг страны.
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Президент России Владимир Путин оценил развитие транспортной инфраструктуры в Краснодарском крае.
Руководитель телеканала «Краснодар» Максим Жмутский в ходе прямой линии спросил о планах на федеральном уровне по развитию транспортной доступности юга страны. Ведь в этом году курорты Кубани побили очередной рекорд по турпотоку, что колоссальная нагрузка на инфраструктуру.
Что касается развития путей сообщения, авиационных средств передвижения, железнодорожных, автомобильных — все это развивается. Вы упомянули и про высокоскоростную дорогу. Да, она у нас планируется. Первый этап — это Москва — Петербург, но потом и на юг. Мы думаем об этом, но на сегодняшний день нужно сделать главное — создать эффективную структуру, которая бы этим занималась и сделала бы хороший бизнес-план, модель развития. Это все возможно, над этим и правительство, и инициаторы процесса думают, предлагают решения. Конечно, если между Москвой и Петербургом можно будет преодолеть путь за два часа и пятнадцать минут… Вы знаете, по Москве до работы добираются больше по времени. Это будет совсем другая история. То же самое касается юга страны — Краснодара, Кубани в целом, Ставропольского края, Ростовской области, Крыма.
По поводу транспортно-пассажирских потоков президент отметил, что они увеличиваются, объем пассажирских перевозок существенным образом возрастает. Внутренний туризм развивается большими, хорошими темпами. Владимир Путин поблагодарил всех, кто работает в этой сфере, в том числе на Кубани — за повышение качества их работы.