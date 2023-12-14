15:52 (мск), источник: ТАСС
Зеленский допустил, что саммит ЕС может кончиться плохо для Украины
Глава государства отметил, что к началу саммита решение о начале переговоров с Киевом принять не удалось.
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МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Открывшийся саммит Евросоюза, где рассматривается в том числе вопрос о начале переговоров о членстве Украины, может закончиться плохо для Украины, признал президент страны Владимир Зеленский.
«Этот день войдет в историю. Будет ли он для нас хорошим или плохим, история все запомнит», — сказал он, обращаясь по видеосвязи к лидерам 27 стран ЕС на саммите в Брюсселе.
Президент Украины отметил, что к началу саммита решение о начале переговоров с Украиной принять не удалось. Он добавил, что итоги встречи могут вызвать «удовлетворенную улыбку» в Москве. При этом Зеленский вновь заявил, что Киев выполнил все требования Евросоюза для вступления в объединение, в том числе принял требуемые законы.
Зеленский также повторил утверждение о том, что Россия якобы не добилась никаких успехов в 2023 году, хотя сам Киев признавал утрату Артемовска (украинское название — Бахмут).
Саммит Евросоюза
Зеленский выступал перед лидерами ЕС в видеоформате. Хотя накануне он находился в Норвегии, на саммит в отсутствие решения по переговорам он не поехал.