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15:49 (мск), источник: m24.ru

Путин назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира

Москва является одним из лучших мегаполисов в мире. Об этом заявил Владимир Путин во время совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

Источник: РИА "Новости"

«Москва одним из лучших мегаполисов мира, безусловно, сегодня стала», — сказал президент РФ.

До этого в поздравлении жителей столицы с Днем города Путин назвал Москву надежной защитой, а также опорой для всей России. По его словам, именно в столице бьется сердце большой России. В сентябре Москва, которую президент также назвал вдохновляющей, ритмичной и обладающей безграничными возможностями, отметила 876-летие.

Более того, российский лидер оценил развитие транспортной инфраструктуры в Москве. В частности, он обратил внимание на реализацию проектов четвертого Московского диаметра (МЦД-4), проспекта Багратиона и Московского скоростного диаметра (МСД). Открытие движения по этим направлениям Путин назвал серьезным шагом в развитии московской транспортной системы.

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