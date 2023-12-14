Путин рассмотрит вопрос субсидий на авиабилеты до Новосибирска

А также затронул тему введения субсидий на авиасообщение с другими важными направлениями страны, в том числе с Новосибирском.
«В числе получающих субсидию авиарейсов нет таких важных направлений как Хабаровск и Новосибирск, из-за чего жителям региона приходится добираться туда сутки и более, причём это ещё и накладно — дешевле улететь в Москву, чем в Хабаровск», — обратился к главе государства Орлов.
В ответ Путин полушуткой посоветовал журналисту завести детей, чтобы ему предоставлялись льготы на авиабилеты. Затем прокомментировал ситуацию серьезно: «плоские» тарифы для Дальнего Востока будут продлены, а насчет других направлений Владимир Путин обещал посмотреть, имеются ли для этого дополнительные средства в бюджете.
«Дальний Восток — это отдельный мир целый, и там, конечно, на таких больших расстояниях даже внутри перемещаться непросто. Я понимаю, мы посмотрим», — пообещал президент.
Ранее «МК в Новосибирске» сообщал, что Путин пообещал новосибирским пенсионерам отмену комиссии банкам за оплату услуг ЖКХ.