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16:41 (мск), источник: МК.RU Новосибирск

Путин рассмотрит вопрос субсидий на авиабилеты до Новосибирска

В ходе Прямой линии с Владимиром Путиным журналист из Магаданской области поинтересовался у президента на предмет продления субсидий на авиаперелеты до Магадана и других регионов Дальнего Востока.

Источник: МК.RU Новосибирск

А также затронул тему введения субсидий на авиасообщение с другими важными направлениями страны, в том числе с Новосибирском.

«В числе получающих субсидию авиарейсов нет таких важных направлений как Хабаровск и Новосибирск, из-за чего жителям региона приходится добираться туда сутки и более, причём это ещё и накладно — дешевле улететь в Москву, чем в Хабаровск», — обратился к главе государства Орлов.

В ответ Путин полушуткой посоветовал журналисту завести детей, чтобы ему предоставлялись льготы на авиабилеты. Затем прокомментировал ситуацию серьезно: «плоские» тарифы для Дальнего Востока будут продлены, а насчет других направлений Владимир Путин обещал посмотреть, имеются ли для этого дополнительные средства в бюджете.

«Дальний Восток — это отдельный мир целый, и там, конечно, на таких больших расстояниях даже внутри перемещаться непросто. Я понимаю, мы посмотрим», — пообещал президент.

Ранее «МК в Новосибирске» сообщал, что Путин пообещал новосибирским пенсионерам отмену комиссии банкам за оплату услуг ЖКХ.

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