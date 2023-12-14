Территориальная оборона: новые шаги в развитии безопасности Казахстана

Представители руководства Минобороны и депутаты обсудили вопросы совершенствования и правового обеспечения функционирования территориальной обороны, включающей мероприятия, направленные на максимально широкое привлечение граждан к обеспечению военной безопасности государства.
Вопросы укрепления территориальной обороны неслучайно актуализированы в стратегических программных документах в области обеспечения военной безопасности, озвучены на Всеармейском совещании и в других выступлениях Президента.
Участники заседания рассмотрели ход разработки проекта Закона «О территориальной обороне Республики Казахстан» и Комплексного плана по развитию территориальной обороны.
По итогам мероприятия были определены ключевые аспекты, требующие дополнительной проработки для их законодательного воплощения.