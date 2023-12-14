Главное
Итоги года с президентом
16:22 (мск), новости Казахстана, источник: DKNews.kz

Территориальная оборона: новые шаги в развитии безопасности Казахстана

В Министерстве обороны состоялось рабочее совещание с участием заместителя министра обороны генерал-лейтенанта Султана Камалетдинова и председателя Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента РК Айгуль Куспан, передает DKNews.kz.

Источник: Пресс-служба Минобороны РК

Представители руководства Минобороны и депутаты обсудили вопросы совершенствования и правового обеспечения функционирования территориальной обороны, включающей мероприятия, направленные на максимально широкое привлечение граждан к обеспечению военной безопасности государства.

Вопросы укрепления территориальной обороны неслучайно актуализированы в стратегических программных документах в области обеспечения военной безопасности, озвучены на Всеармейском совещании и в других выступлениях Президента.

Участники заседания рассмотрели ход разработки проекта Закона «О территориальной обороне Республики Казахстан» и Комплексного плана по развитию территориальной обороны.

По итогам мероприятия были определены ключевые аспекты, требующие дополнительной проработки для их законодательного воплощения.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Биржевые фонды: Секрет успешного инвестирования
Водовод «Астрахань-Мангышлак»: 60 000 кубометров воды для Атырау и Мангистау
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта