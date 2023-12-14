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16:20 (мск), источник: Коммерсантъ

Какие вопросы жители Кубани и Крыма задавали президенту на прямой линии

14 декабря президент РФ Владимир Путин провел совмещенную прямую линию и большую пресс-конференцию.

Источник: РИА "Новости"

Программа шла более четырех часов. «Ъ-Кубань» собрал все вопросы, которые жители Краснодарского края и Крыма задали главе государства.

Владимир Путин прокомментировал открытие аэропорта в Краснодаре. Глава государства подчеркнул, что в этом вопросе в приоритете будет безопасность жителей.

Жители Краснодара задали также президенту нашумевший вопрос о ценах на яйца. Президент объяснил, что это произошло из-за сбоя в работе правительства РФ.

К президенту обратились юные спортсмены из крымского села Солнечная Долина. В своем видеообращении они показали главе государства спортзал, в котором не проводили ремонт 40 лет. Глава России пообещал точечно решить проблему. Следователи оперативно занялись вопросом.

Татьяна Ручкина.

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