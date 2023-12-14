16:23 (мск), источник: АиФ Волгоград
Волгоградский фермер задал вопрос Владимиру Путину
Глава государства подчеркнул, что до 40% от общего объема мер поддержки предусмотрена именно для фермерских хозяйств.
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Руководитель АПК «Сокол» Дмитрий Панин из хутора Серебрянского Волгоградской области обратился к президенту России Владимиру Путину с вопросом о программах господдержки селянам и поинтересовался, доживет ли до того счастья, когда к хутору будет построена дорога.
«Мы в течение нескольких лет возрождаем животноводческую ферму. За такими предприятиями — на 100−200 голов — будущее. Однако доставлять молоко тракторами по бездорожью очень и очень непросто», — пожаловался фермер.
Глава государства подчеркнул, что до 40% от общего объема мер поддержки предусмотрена именно для фермерских хозяйств. Они в свою очередь обеспечивают около 15% продукции, которая разнообразит внутренний сельскохозяйственный рынок страны. Владимир Путин подчеркнул, что в текущем году аграрии достигли серьезного результата — около 146 млн тонн зерна. И поблагодарил всех селян за самоотверженный труд.