16:44 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Путин: Беларусь предложила поставлять яйца в Россию
Куриные яйца в российской рознице в ноябре в среднем подорожали на 15%, что вызвало в стране ажиотаж вокруг этого продукта.
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МИНСК, 14 дек — Sputnik. Цены на яйца выросли в России из-за усиления спроса и того, что вовремя не был открыт импорт этой продукции, заявил президент РФ Владимир Путин.
По его словам, сейчас другие государства готовы помочь решить данную проблему.
«Кстати говоря, и из Турции предлагают поставки дополнительные — у нас отлично развиваются экономические связи, отношения, в том числе в сфере сельского хозяйства — из других стран, из Беларуси предлагают».
Накануне Минэкономразвития РФ поддержало снятие ввозных таможенных пошлин на куриные яйца с 1 января по 30 июня 2024 года. Пошлину отменят только на определенный объем — 1,2 миллиарда штук.
По данным Росстата, стоимость яиц в России выросла в ноябре 2023 года сразу на 15%, а за год увеличение средней розничной цены на этот товар в стране превысило 40%. Для сравнения: в Беларуси яйца в ноябре подорожали к предыдущему месяцу в среднем на 1,11%. В некоторые месяцы была даже зафиксирована небольшая дефляция по этой позиции.
Евразийская экономическая комиссия в статистическом бюллетене за январь-октябрь 2023 года сообщала, что производство яиц за этот период выросло только в двух странах ЕАЭС — России (на 1,4%) и Кыргызстане (12,3%). В абсолютных цифрах наибольший объем производства демонстрирует РФ — свыше 39 миллиардов штук за 10 месяцев. На втором месте Казахстан — более четырех миллиардов. Затем идут Беларусь (2,8 миллиарда), Армения (610 миллионов) и Кыргызстан (592 миллиона).
Sputnik Азербайджан сообщил на днях, что азербайджанские производители начинают поставки яиц в Россию. Речь идет пока о небольшом объеме — менее миллиона штук.