16:36 (мск), источник: МК.RU Красноярск
Владимир Путин заявил о планах по продлению семейной ипотеки в Красноярском крае
В Красноярском крае и всей стране планируется продление семейной ипотеки.
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Об этом в ходе прямой линии 14 декабря заявил президент Владимир Путин.
Продление семейной ипотеки рассматривают власти страны, заявил президент Владимир Путин на прямой линии. Глава государства заявил, что нужно определить реальные возможности бюджета, но думать о продлении программы.
Семейную ипотеку при покупке недвижимости на первичном рынке используют 68% жителей России. Она занимает доминирующее положение среди всех льготных ипотечных программ.
Ранее сообщалось, что президент отменил об отмене банковской комиссии для пенсионеров при оплате ЖКХ.