Тарифы ЖКХ, цены на авто и контакты с Макроном. О чем еще спросили Путина на «Итогах года»

Во время загрузки произошла ошибка.
Глава государства отметил, что Москва поддерживает контакты с Вашингтоном по теме обмена заключенными, рассказал о российско-китайских отношениях и готовности в будущем взаимодействовать с Парижем. ТАСС собрал основные тезисы президента.
«Тарифы должны своевременно расти, мягко. И опережающим темпом должны расти доходы граждан».
При этом тарифы на услуги ЖКХ в России не поднимают уже полтора года, рост планируется только в июле 2024-го: «За это время произойдет три индексации пенсий, которые в общем будут более 23%».
Кроме того, пенсионеры не будут платить комиссию за такую «примитивную услугу», как оплата ЖКХ.
Российские авиакомпании в свое время покупали слишком много зарубежных самолетов: «Парк у нас воздушных судов очень перегружен, я бы сказал, самолетами иностранного производства».
Впоследствии отечественные перевозчики «поступили правильно» и не стали отвечать на неправомерные действия зарубежных лизингодателей: «Никому не хочется терять деньги, и часть этих самолетов мы выкупаем, так что они становятся собственностью российских авиационных компаний».
К 2030 году Россия планирует произвести более 1 тыс. самолетов: «Надеюсь, что все планы будут реализованы, будет на чем летать и специалистам, летчикам, и пассажирам».
Об обмене заключенными с США
Москва ведет с Вашингтоном непростой диалог по вопросу обмена заключенными: «Мы не то чтобы отказались их возвращать. Мы не отказываемся. Мы хотим договориться, и эти договоренности должны быть взаимоприемлемыми и должны устраивать обе стороны».
О росте национализма в мире
В мире наблюдается подъем национализма, антисемитизма, исламо- и русофобии, «прочих проявлений подобного рода»: «Знаете, с чем это связано, на мой взгляд? С тем, что люди сталкиваются с какой-то несправедливостью».
«Мы у себя должны делать все для того, чтобы ничего подобного у нас не возникало, и пресекать должны на корню любые попытки раскачать общество изнутри».
Россия и Китай сотрудничают «и в военной области, и в экономической, и в гуманитарной», их отношения являются «одним из существенных гарантов стабильности в мире». «И наша дружба не направлена против третьих стран, она направлена на пользу нам самим, но не против кого бы то ни было».
С президентом Франции Эмманюэлем Макроном сложились «достаточно хорошие, добрые, рабочие отношения», которые прекратил сам французский лидер. «Если европейские страны и президент Франции, в частности, не желают с нами общаться, то на нет и суда нет, как у нас говорят. У нас есть чем заниматься. Если интерес есть, мы готовы».
Цены на отечественные автомобили выросли «процентов на 40», но в будущем они будут снижаться: «Чем больше будет [производиться машин], тем меньше будет цена».
Aurus действительно очень дорогие, но это связано с их небольшим количеством. Их уже начали производить за границей: «Нашим друзьям в [Объединенных Арабских] Эмиратах нравится эта машина».
Китайские машины вытесняют европейские не только на российском рынке и не только за счет низкой стоимости: «Все-таки цена и качество растут, и это дает возможность выбирать нашим автолюбителям то, что они хотят».