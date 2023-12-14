16:20 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород
Путин высказался о возможном запрете абортов, поддержанном ЗСНО
Потенциальный запрет Владимир Путин сравнил с антиалкогольной кампанией и напомнил о ее негативных последствиях.
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Президент РФ Владимир Путин в ходе Прямой линии 14 декабря заявил, что запрета на аборты в частных клиниках России нет. Это только рекомендация, которая коснулась также и Нижегородской области. Ранее законопроект об этом поддержали нижегородские депутаты.
Потенциальный запрет Владимир Путин сравнил с антиалкогольной кампанией и напомнил о ее негативных последствиях. Это употребление суррогатов и смертность от них.
Также президент заметил, что государство заинтересовано в том, чтобы женщина принимала решение сохранить эмбрион. Поспособствовать этому, по мнению Владимира Путина, можно в обращении к традиционным ценностям, «в воспитании в том смысле, что ребенок — дар божий», а также в улучшении материального благосостояния. Над последним будут работатьпутем решения проблем в женских консультациях, родильных домах и поддержке семей с детьми.