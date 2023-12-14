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Итоги года с президентом
16:33 (мск), источник: РБК

Путин дал совет себе из 2000 года

Президент Владимир Путин, отвечая в ходе прямой линии на вопрос, какой совет он дал бы самому себе из 2000 года, рекомендовал верить в русский народ и не доверять «западным партнерам».

Источник: AFP 2023

«Я бы сказал “верной дорогой идете товарищи”. Предупредил бы от избыточной наивности в доверчивости в отношении наших так называемых западных партнеров… Нужно верить в великий русский, российский народ. В этой вере — залог успеха в становлении и развитии России», — сказал Путин.

Владимир Путин впервые занял пост президента России по итогам выборов 26 марта 2000 года. 8 декабря он заявил о планах выдвинуться на новый, уже четвертый по счету президентский срок.

Голосование на выборах президента России пройдет с 15 по 17 марта 2024 года.

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Источник трансляции: ТАСС
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